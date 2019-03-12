«ساسي» و«علاء» يصرفان مكافأة لشباب الزمالك

12 مارس 2019 - 07:09 م

نجح فريق الشباب بنادي الزمالك مواليد 97، في الفوز على غريمه الأهلي، بثلاثة أهداف دون رد، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات بطولة الجمهورية.

فقرر أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة، صرف مكافأة خاصة منه للفريق، مشيدًا بالأداء والروح العالية التي أظهرهم اللاعبين.

وكذلك قرر التونسي فرجاني ساسي ومحمود علاء لاعبا الفريق صرف مكافآة من جيبهما للاعبي فريق الشباب؛ حيث وجها الشكر للاعبين على أدائهم الرجولي خلال المباراة.

يُذكر أن اللقاء شهد مشاركة محمد إبراهيم ومحمد عنتر ومحمد عبد السلام بصفوف فريق الزمالك أمام الأهلي.