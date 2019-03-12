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تأجيل محاكمة العضو المنتدب لشركة "إيجوث" بالكسب غير المشروع لـ9 يونيو

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غدا محاكمة العضو المنتدب لشركة "إيجوث" بالكسب غير المشروع

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة العضو المنتدب لشركة "إيجوث" في اتهامه بالكسب غير المشروع بقيمة 13 مليونًا و543 ألف جنيه لجلسة 9 يونيو للخبراء. 
صدر القرار برئاسة المستشار مدبولي كساب، وعضوية المستشارين محمد رأفت الطيب، وهيثم محمود عبد الرحيم، وأمانة سر وائل عبد المقصود.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، قيام المتهم ممدوح محمد عبده رطب، 65 سنة، العضو المنتدب للشئون الفنية بالشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث"، حال كونه العضو المنتدب بإحدى شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما، المالكة لعدة فنادق منها فندقي ماريوت ومينا هاوس القاهرة، بالحصول لنفسه ولزوجاته إيمان أحمد مصطفى علم الدين، وماجدولين محمد حسن العسيلي، وسهام الكبير محمد، وولديه القصر مهند ومروان، على كسب غير مشروع بقيمة 13 مليونًا و543 ألفًا و415 جنيهًا باستغلال صفته الوظيفية.
وأضافت تحريات عمرو توفيق حسن عضو هيئة الرقابة الإدارية، أن المتهم تحصل خلال الفترة من 2012 لـ 2016 على دخل ومشتملاته مبلغ 2.344 مليون جنيه، وأنه تحصل على الكسب غير المشروع من رشاوي لاستغلاله سلطات وظيفته.

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