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الإمارات ترد على نتنياهو: دولة بغيضة

عرب وعالم

أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية
أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية

وكالات

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إسرائيل

الامارات

قرقاش

رد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأن إسرائيل دولة لليهود فقط.

ونشر قرقاش، تغريدة له مساء اليوم، الثلاثاء، على حسابه الرسمي على "تويتر"، جاء فيها أن تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن "إسرائيل ليست دولة لكل مواطنيها"، مؤكدا أن مثل هذه التصريحات تقوَّض نهج السلام.

وقال قرقاش: تصريحات أن "إسرائيل ليست دولة لجميع مواطنيها" بغيضة، كونها توفر الدليل الذي يسعى إليه المتطرفون. والطريق إلى السلام يقوضه بشكل أكبر هذا النهج المشين".

وسبق أن صرح نتنياهو، أول أمس، الأحد، خلال الجلسة الحكومية الإسرائيلية، قائلا: "الدولة تحترم الحقوق الشخصية لجميع مواطنيها اليهود وغير اليهود، ولكنها كدولة قومية، إنها ليست لجميع مواطنيها، وإنما فقط للشعب اليهودي".


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