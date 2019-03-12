«الفيلسوف» يوجه رسالة مؤثرة إلى محمد صلاح

12 مارس 2019 - 07:55 م

حرص أيمن يونس، نجم الزمالك الأسبق، على الدفاع عن محمد صلاح جناح فريق ليفربول والمنتخب الوطني، بعد الهجوم الذى تعرض له مؤخرًا على خلفية التصريحات التي أدلى بها في مؤتمر صحفي عقده أمس على هامش الشراكة الإعلانية مع أحد البنوك المصرية.

وقال يونس في تغريدة عبر حسابه الشخصي على تويتر يوم الثلاثاء: "‏تحريف الكلام وإقناع الجماهير بأفكار مشوهة عن محمد صلاح وأسلوبه في التعامل والتفكير والتشكيك في قدراته الفنية.. لن تنجح.

وتابع إحنا شعب بيفهم كوره قوي وبيعشق ويستمتع بكل ثانية يلعب فيها محمد صلاح في أوروبا.. ودايما رافع اسم مصر عاليا.. نحن نثق في صلاح ونسانده دائما.. كل الدعم لـ صلاح".