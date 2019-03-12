«ريتشارد» يقود الإسماعيلى للفوز على سموحة

12 مارس 2019 - 08:01 م

حقق فريق الإسماعيلى فوزًا هامًا على سموحه بهدف دون رد فى المباراة التى جمعتهما اليوم الثلاثاء، على ملعب برج العرب، ضمن منافسات الجولة الـ25 للدورى العام.

أحرز هدف الإسماعيلى الغانى ريتشارد بوفور فى الدقيقة 31 من خلفية مزدوجة من على حدود منطقة الجزاء لم يراها محمد أبوجبل حارس سموحه إلا فى الشباك.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الإسماعيلى إلى 31 نقطة فى المركز السابع، بينما تجمد رصيد سموحه عند 25 نقطة فى المركز الرابع عشر ويصعب من موقفه فى الجدول.