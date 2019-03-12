بالصور.. كامل الوزير يتفقد محطة رمسيس

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الفريق كامل الوزير يتفقد قطار درجة ثالثة
الفريق كامل الوزير يتفقد قطار درجة ثالثة

خالد الشرقاوي - وكالات

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قطار

كامل الوزير

محطة رمسيس

أجرى الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أولى جولاتة الميدانية، اليوم، في محطة مصر برمسيس، لمتابعة سير العمل وحركة القطارات على جميع خطوط السكة الحديد بالوجهين القبلي والبحري.

وتفقد الوزير أحد قطارات الدرجة الثالثة، والمعروف بـ"قطار الغلابة"، مؤكدا للركاب أن كل الخدمات ستتحسن خلال الفترة المقبلة.

وقال "الوزير"، إنه لن يسمح بتأخر القطارات ومواعيد انطلاق الرحلات، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة تحتاج إلى مجهود جبار لتنفيذ مشروعات التطوير بمنظومة السكة الحديد كافة، موضحا أنه لن يتم السماح لأي قطار بالعمل إلا بعد التأكد من حالته الفنية حفاظا على أرواح المواطنين.






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