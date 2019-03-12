  • الأربعاء 13 مارس 2019
  • بتوقيت مصر03:38 ص
بحث متقدم
صلاح

رسالة هامة من إعلامي شهير لـ محمد صلاح.. هذا ما قاله

طائرة بوينج

39 دولة و5 شركات طيران تعلق استخدام "بيونغ ماكس 737"

عمرو المنير

نائب وزير المالية السابق يكشف معلومة هامة عن الضرائب

عزمي مجاهد

عزمي مجاهد: "السيسي زعلان مننا قوي لهذا السبب"

السيسي

خبير اقتصادي: السيسى استلم الدولة من الإخوان "على الأرض"

الارصاد تحذر: طقس السبت بارد

المصريون يسألون: متى سنخلع «الكالسون»؟.. و«الأرصاد» ترد

حقل غاز

حقول الغاز.. تحول جديد في اقتصاد مصر

بالصور.. "كلاب الشوارع" في الشيخ زايد بعلامة ورقم

وزير الزراعة: إخصاء الكلب يُكلف الدولة 500 جنيه

أرشيفية

انتشار فيديوهات إباحية لـ«عنتيل» جديد بالمحلة

«برلمانيون وأطباء وأزهريون» يتحولون إلى «قديسين»

«برلمانيون وأطباء وأزهريون» يتحولون إلى «قديسين»

أبطال آسيا.. الهلال السعودي يدك شباك الدحيل بثلاثية

الرياضة

الهلال
الهلال

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

مانشستر سيتي يدك شباك واتفورد بثلاثية

#

أبطال آسيا.. العين يسقط أمام الهلال بهدف «الشلهوب»

#

بيراميدز يواجه الهلال السعودي وديًا

#

الهلال السعودي يحقق فوزًا غاليًا أمام الأهلي

المصريون

الهلال

الدحيل

حقق فريق الهلال السعودي فوزًا كبيرًا على الدحيل القطري، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، على ملعب "جامعة الملك سعود"، ضمن منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات في دوري ابطال اسيا 2019.

وتقدم الهلال السعودي بهدف عبر نجمه كارلوس ادواردو في الدقيقة الخامسة والعشرين، قبل أن يعدل الدحيل الكفة بهدف ثمين في الدقيقة الخامسة والسبعين عن طريق لاعبه شويا ناكاجيما.

وعاد الهلال السعودي وسجل هدفين متتاليين، عبر علي هادي آل بليهي في الدقيقة السابعة والسبعين، وايضا بافيتيمبي جوميز في الدقيقة التاسعة والسبعين، ليحقق الفوز الثاني له في البطولة.

وحصل محمد ابراهيم كنو وسيباستيان جيوفينكو لاعبي الهلال السعودي في هذه المباراة التي جمعت فريقهم بالدحيل، على بطاقات صفراء في الدقيقتين الرابعة والاربعين والخامسة والخمسين على التوالي.

وبهذه النتيجة، أصبح، ترتيب مجموعة الهلال السعودي في ابطال اسيا كالتالي:

المركز الأول: الهلال السعودي برصيد 6 نقاط

المركز الثاني: الدحيل القطري برصيد 4 نقاط

المركز الثالث: العين الإماراتي برصيد نقطتين

المركز الرابع: استقلال طهران الايراني برصيد نقطتين


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الخلافة الإسلامية.. والدرس الألماني!

محمود سلطان

السيدان هشام ومحمد علي حافظ

فراج إسماعيل

... يا كامل

حسام فتحي

الفريق رياض. شهيد يساوى وزنه(وطناً)

د. هشام الحمامي

هواة الملحدين العرب!

ياسر أنور

وليد مرضى.. ما تبقى لكم!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» ممثلة شهيرة تكشف سر رفضها للزواج حتى الآن
» خبير تغذية يحذر من هذا الأمر الخطير.. لن تصدق
» خبير اقتصادي: هذا هو السبب الحقيقي لإرتفاع الأسعار
» "هاتريك" رونالدو يقود يوفنتوس لربع نهائي أبطال أوروبا
» عاهل الأردن يحذر من هذا الأمر الخطير بالقدس
» العموم البريطاني يرفض اتفاقا معدلا لـ"بريكست"
» إعلامي شهير: محمد صلاح يتعرض للتنمر
» أطفال.. وقتلة.. (ملف)
» السجن 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمروجي الشائعات
» «السلمي» حكمًا لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة
» الكويت تبدأ تسريح الوافدين وتقرر الاستغناء عن هؤلاء

استطلاع رأي

هل تؤيد إلزام المقبلين على الزواج باجتياز دورة تأهيلية؟

  • فجر

    04:50 ص

  • فجر

    04:50

  • شروق

    06:13

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    15:33

  • مغرب

    18:06

  • عشاء

    19:36

من الى
«مشاعل التحدي».. الإعاقة في العقل وليست في الجسد
المباني الأثرية
الريسوني
فيفي عبده
تصفح فيس بوك