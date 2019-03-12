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بالفيديو.. إحباط محاولة أستيراد 6.5 طن من الحشيش

قضايا وحوادث

مركب محمل بنبات الحشيش المخدر
مركب محمل بنبات الحشيش المخدر

أحمد سالم

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مخدر الحشيش

السوق المصرية

استيراد المخدرات

باشرت النيابة العامة، التحقيقات في إحباط محاولة إغراق الأسواق بـ 6.5 طن من مخدر الحشيش.

ووردت معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات حول اعتزام أحد التشكيلات العصابية الخطرة جلب شحنة كبيرة من مخدر الحشيش من إحدى الدول العربية.

وأكدت التحريات وعمليات الرصد والتتبع بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى قيام عناصر التشكيل العصابي بإعداد وتجهيز مركب صيد لهذا الغرض والإبحار من أمام أحد السواحل المصرية، وصولًا لأحد موانئ الدولة العربية المُشار إليها واستلامهم شحنة كبيرة من مخدر الحشيش من أحد المهربين بنفس الدولة - جار تحديده - وإخفائها بذات المراكب لنقل تلك الشحنة عبر مياه البحر المتوسط وسعيهم إنزالها قبالة سواحل إحدى الدول المجاورة تمهيدًا لتهريبها داخل البلاد عبر الدروب الصحراوية بالحدود الغربية لتبديد جهود أجهزة المكافحة.

وتم رصدهم والوقوف على مظاهر نشاطهم الإجرامى وتبين أنهم كلٍ من : حسن. ع. ح، "ريس المركب"، مدحت. أ. م،"صياد"، سعيد. ح. س، "صياد، علاء. م. م "صياد، كريم. ج. م، "صياد"، علاء م. أ، "صياد"، سعيد. إ. إ، "ميكانيكى " سبق اتهامه في قضية "تسلل عبر الحدود؛ جميعهم مقيمون بمحافظة كفر الشيخ.

وكذلك سعيد. م. ح، شادي م. ح، فوزي. م. ف، أسامة م.ف. "صيادين".. جميعهم مقيمون بمحافظة البحيرة.

وعقب تقنين الإجراءات، وبالتنسيق والمشاركة الفاعلة مع القوات المسلحة (القوات البحرية – مخابرات حرس الحدود)، تم استهداف المركب حال تواجده بالمياه الإقليمية بالبحر الأبيض المتوسط، وأمكن ضبط المركب وطاقمها.

وبحصر المضبوطات بمعرفة اللجنة المشكلة أسفرت عن ضبط 260 جوالا لمخدر الحشيش يزن كل منها 25 كيلو جرامًا بإجمالي "6500 كيلو جرامات".

على جانب آخر، نجحت الإدارة من خلال الرصد والتحريات اللاحقة تحديد عناصر التشكيل العصابى القائمين على جلب تلك الشحنة من الخارج إلى داخل البلاد (أربعة أشخاص محددين).

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية، تم استهدافهم بمحال إقامتهم، وتبين هروبهم وجار العمل على ضبطهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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