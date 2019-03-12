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مصريون في الكويت يعتصمون أمام السفارة

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مصريون في الكويت
مصريون في الكويت

محمد فضل- متابعات

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الكويت

إعتصام

مصريون

نظم عشرات المصريين العاملين في دولة الكويت، اعتصامًا أمام السفارة المصرية هناك، بعد تعرضهم لعمليات نصب وإهدار حقوقهم المادية في الشركة التي كانوا يعملون فيها.

وأكدت المتحدثة الرسمية باسم الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت، أسيل المزيد، أن الهيئة بدأت باتخاذ الإجراءات القانونية لمعرفة تفاصيل شكوى العمال المصريين الذين اعتصموا، اليوم، أمام سفارة بلادهم، بعد تعرضهم لعملية نصب من قبل صاحب إحدى الشركات التي تستقدم العمالة، وعدم التزامه بالعقد المبرم معهم.

وقالت المتحدثة المزيد: إن الهيئة سوف تقوم باستدعاء الممثل القانوني للشركة واستدعاء عدد من العمال المتضررين للتحقيق في الشكوى، بعد أن تبين أن عدد العمالة المسجلة على ملف الشركة 39 عاملًا، وفقًا لصحيفة ”القبس“ الكويتية.

وأوضحت "المزيد" أنه لم يتقدم بشكوى ضد صاحب العمل إلا اثنان من العمال (شكوى إلغاء نهائي للسفر)، وجارٍ التحقيق فيها مشيرةً إلى أن صاحب العمل تقدم بكشوف الرواتب حتى شهر سبتمبر2018 لدى الإدارة المختصة.

وأضافت أنه على العمالة الشاكية تقديم شكواهم لدى وحدة علاقات العمل مبارك الكبير بالأحمدي، مشددةً على حرص الهيئة العامة للقوى العاملة على حماية حقوق العمال في البلاد، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي شركة تخالف قانون العمل.

وجاء اعتصام العمال، اليوم؛ لمطالبة سفارة بلادهم بضرورة التدخل لإيجاد حل لمشاكلهم التي تتراوح ما بين انعدام فرص العمل، مرورًا بالحاجة إلى القليل من المال الذي يوفر لهم قوت يومهم، إلى جانب مخالفة الإقامة منذ أكثر من ثمانية أشهر.

وتعتبر الجالية المصرية من أكبر الجاليات العربية في الكويت، الذي يقطنه أكثر من أربعة ملايين نسمة، تشكل فيه نسبة الوافدين أكثر من ضعفي عدد المواطنين.


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