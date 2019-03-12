انقلاب دولى على «بوينج 737»

12 مارس 2019 - 08:31 م

أعلنت وزارة النقل والبنية التحتية التركية، تعليق رحلات طائرات من طراز "بوينج 737 ماكس 8" و"بوينج 737 ماكس 9"، بشكل احترازي، حتى إشعار آخر.

وبررت الوزارة قرارها في بيان، الثلاثاء، بحادثتي التحطم الذات تعرضتا لهما طائراتان من طراز "بوينج 737 ماكس 8" و"بوينغ 737 ماكس 9" خارج البلاد، في غضون شهرين.

ولفتت إلى أن الإدارة العامة للطيران المدني، التابعة للوزارة، تدرس الأسباب المحتملة للحادثين.

وأكد البيان إيقاف رحلات طائرات بوينج من الطرازين المذكورين، كتدبير احترازي، لضمان الأمن، حتى إشعار آخر.

وفى وقت سابق أمرت 11 دولة، و4 شركات طيران عملاقة بتعليق استخدام طائرات بوينج الأمريكية، (طراز 737 ماكس) منذ حادثة تحطم الطائرة الإثيوبية التي راح ضحيتها 157 شخصا، الأحد.

والإثنين، أعلنت كل من إثيوبيا والصين وإندونيسيا، وشركة طيران جنوب إفريقية، تعليق استخدام الطائرات المذكورة في إطار "ضمان حفظ الأمن"، بعد حادثة الطائرة الإثيوبية التي وقعت الأحد.

ولاحقا انضمت فرنسا وبريطانيا وألمانيا وماليزيا وسنغافورة والمكسيك وأستراليا، وسلطنة عمان، وشركات طيران برازيلية وهندية وكورية جنوبية، إلى تلك الدول في تعليق استخدام ذاك الطراز من الطائرات.

وتسببت حادثة الطائرة الإثيوبية بتدهور أسعار أسهم الشركة، إذ فقدت 13% من قيمتها الإثنين، في أكبر انخفاض في أسعار أسهم الشركة منذ عقدين تقريبا.

والأحد، قالت الخطوط الجوية الإثيوبية، التي تتبع لها الطائرة المنكوبة، في بيان، إن 157 شخصا كانوا على متن الطائرة لقوا مصرعهم جميعا، مشيرة إلى أن الضحايا ينتمون لـ35 جنسية مختلفة.

وتحطمت الطائرة قرب بلدة بيشوفتو (جنوب شرق العاصمة أديس أبابا)، عندما كانت في طريقها إلى العاصمة الكينية نيروبي.