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فنزويلا تعلن طرد الدبلوماسيين الأمريكيين

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فنزويلا
فنزويلا

خالد الشرقاوي - وكالات

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فنزويلا

طرد

الدبلوماسيين الأمريكيين

أعلن وزير خارجية فنزويلا، خورخي أريازا، الثلاثاء، منح الدبلوماسيين الأمريكييين 72 ساعة لمغادرة البلاد.

واعتبر "أريازا"، في تغريدة عبر تويتر، أن دبلوماسيي الولايات المتحدة يهددون استقرار ووحدة فنزويلا.

وتابع أنه في حال رغبت واشنطن في إعادة العلاقات الدبلوماسية مع كاراكاس فإن عليها القيام بذلك عبر الأمم المتحدة.

والثلاثاء، أعلنت الولايات المتحدة عزمها سحب جميع من تبقى من موظفي سفارتها لدى فنزويلا خلال الأسبوع الجاري.

وفي يناير الماضي، طلبت الخارجية الأمريكية من كبار موظفيها في السفارة العودة إلى البلاد، لكنها أعلنت لاحقًا بقاءهم.

وتشهد فنزويلا توترا متصاعدا منذ 23 يناير الماضي، إثر زعم رئيس البرلمان خوان غوايدو أحقيته بتولي الرئاسة مؤقتا إلى حين إجراء انتخابات جديدة.

وسرعان ما اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ"غوايدو" رئيسا انتقاليا لفنزويلا، وتبعته كندا ودول من أمريكا اللاتينية وأوروبا.

في المقابل، أيدت بلدان بينها روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا شرعية الرئيس الحالي نيكولاس مادورو، الذي أدى في 10 يناير اليمين الدستورية رئيسا لفترة جديدة من 6 سنوات.

وعلى خلفية ذلك، أعلن مادورو، قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، واتهمها بالتدبير لمحاولة انقلاب ضده، وطلب مغادرة دبلوماسييها.

وأفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية أن واشنطن سحبت عددًا من الدبلوماسيين آنذاك، وأبقت على آخرين، دون أن تعلن عن العدد الإجمالي لموظفيها في فنزويلا.


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