«أبوجريشة» يُعدد مكاسب فوز الإسماعيلي على سموحة

12 مارس 2019 - 08:45 م

أعرب محمد محسن أبوجريشة، المدرب العام لفريق الإسماعيلى، عن رضائه التام على أداء فريقه بعد الفوز على سموحة بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الـ25 من عمر مسابقة الدورى العام.

وأضاف أبوجريشة فى تصريحات عقب المباراة: "انتصار كانت فى توقيت مميز رغم الظروف الصعبة التى نعانى منها على رأسها الإجهاد الذى ساهم فى توديع الفريق منافسات دورى أبطال أفريقيا".

وواصل: "اللاعبون تألقوا بشكل لافت للنظر، حرصنا على الدفع بمجموعة من اللاعبين الصاعدين لمنحهم الفرصة لإثبات جدراتهم بشكل تدريجيى مع الفريق".

واستكمل: "نسعى للتعامل مع كل مباراة باعتبارها بطولة منفصلة من أجل العودة لمكانتنا الطبيعية بجدول ترتيب الدورى".

وتابع: "أهم مكاسب المباراة تمثلت فى الروح التى ظهرت على جميع اللاعبين بجانب إصلاح كثير من الأخطاء الدفاعية والدفعة المعنوية القوية قبل مواجهة الأفريقى التونسى فى الجولة الأخيرة من دورى الأبطال الأفريقى".

وأكمل حديثه: "سنلعب بكل جدية أمام الفريق التونسى من أجل إكساب اللاعبين مزيدا من الخبرات الأفريقية التى افتقدناها فى النسخة الحالية للبطولة القارية".