  • الأربعاء 13 مارس 2019
  • بتوقيت مصر03:38 ص
بحث متقدم
صلاح

رسالة هامة من إعلامي شهير لـ محمد صلاح.. هذا ما قاله

طائرة بوينج

39 دولة و5 شركات طيران تعلق استخدام "بيونغ ماكس 737"

عمرو المنير

نائب وزير المالية السابق يكشف معلومة هامة عن الضرائب

عزمي مجاهد

عزمي مجاهد: "السيسي زعلان مننا قوي لهذا السبب"

السيسي

خبير اقتصادي: السيسى استلم الدولة من الإخوان "على الأرض"

الارصاد تحذر: طقس السبت بارد

المصريون يسألون: متى سنخلع «الكالسون»؟.. و«الأرصاد» ترد

حقل غاز

حقول الغاز.. تحول جديد في اقتصاد مصر

بالصور.. "كلاب الشوارع" في الشيخ زايد بعلامة ورقم

وزير الزراعة: إخصاء الكلب يُكلف الدولة 500 جنيه

أرشيفية

انتشار فيديوهات إباحية لـ«عنتيل» جديد بالمحلة

«برلمانيون وأطباء وأزهريون» يتحولون إلى «قديسين»

«برلمانيون وأطباء وأزهريون» يتحولون إلى «قديسين»

سقوط أكبر مزور أوراق رسمية في السيدة زينب

قضايا وحوادث

المتهم
المتهم

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

"الأوقاف" تناقش خطورة المخدرات بـ"السيدة زينب"

#

حبس سيدة زورت شهادة ميلاد زوجها المتوفى

#

المؤبد لـ4 متهمين لقتلهم مسنًا بعد سرقته بالطالبية

#

السفير المصري يقدم أوراق اعتماده لدى إسرائيل

السيدة زينب

تزوير الاوراق

المستندات الرسمية

عالم الحواسب

استغل مواطن درايته بعوالم الحواسب، ولجأ لتزوير المحررات الرسمية خاصة الشهادات المرضية لبيعها للمواطنين والحصول على الأموال، فضلًا عن تزوير وتزييف الأوراق لمن لا يستحقوا معاش الكرامة والتكافل بوزارة التضامن، حتى سقط فى قبضة الأمن.

ورصدت الإدرة العامة لمباحث الأموال العامة ظهور العديد من المحررات المزورة المنسوبة لبعض الجهات الحكومية وترويجها بنطاق محافظة القاهرة لراغبي الحصول عليها مقابل مبالغ مالية مختلفة.

ومن خلال إجراءات البحث والتحري أسفرت جهود إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير أن وراء ذلك النشاط المدعو "محمد أ" ومقيم بمنطقة السيدة زينب بالقاهرة.

حيث قام المتهم بإنشاء مكتب لتصوير المستندات بدون ترخيص في منطقة السيدة زينب، واتخذه وكرًا لممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق في تزوير المحررات الرسمية والعرفية والأختام والأكلاشيهات المنسوبة لبعض الجهات الحكومية وتقليد الأختام المعتمدة لها وبيعها لراغبي الحصول عليها، ممن لديهم موانع قانونية تحول دون حصولهم عليها بالطرق المشروعة مقابل مبالغ مالية مختلفة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الخلافة الإسلامية.. والدرس الألماني!

محمود سلطان

السيدان هشام ومحمد علي حافظ

فراج إسماعيل

... يا كامل

حسام فتحي

الفريق رياض. شهيد يساوى وزنه(وطناً)

د. هشام الحمامي

هواة الملحدين العرب!

ياسر أنور

وليد مرضى.. ما تبقى لكم!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» ممثلة شهيرة تكشف سر رفضها للزواج حتى الآن
» خبير تغذية يحذر من هذا الأمر الخطير.. لن تصدق
» خبير اقتصادي: هذا هو السبب الحقيقي لإرتفاع الأسعار
» "هاتريك" رونالدو يقود يوفنتوس لربع نهائي أبطال أوروبا
» عاهل الأردن يحذر من هذا الأمر الخطير بالقدس
» العموم البريطاني يرفض اتفاقا معدلا لـ"بريكست"
» إعلامي شهير: محمد صلاح يتعرض للتنمر
» أطفال.. وقتلة.. (ملف)
» السجن 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمروجي الشائعات
» «السلمي» حكمًا لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة
» الكويت تبدأ تسريح الوافدين وتقرر الاستغناء عن هؤلاء

استطلاع رأي

هل تؤيد إلزام المقبلين على الزواج باجتياز دورة تأهيلية؟

  • فجر

    04:50 ص

  • فجر

    04:50

  • شروق

    06:13

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    15:33

  • مغرب

    18:06

  • عشاء

    19:36

من الى
«مشاعل التحدي».. الإعاقة في العقل وليست في الجسد
المباني الأثرية
الريسوني
فيفي عبده
تصفح فيس بوك