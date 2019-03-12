سقوط أكبر مزور أوراق رسمية في السيدة زينب

استغل مواطن درايته بعوالم الحواسب، ولجأ لتزوير المحررات الرسمية خاصة الشهادات المرضية لبيعها للمواطنين والحصول على الأموال، فضلًا عن تزوير وتزييف الأوراق لمن لا يستحقوا معاش الكرامة والتكافل بوزارة التضامن، حتى سقط فى قبضة الأمن.

ورصدت الإدرة العامة لمباحث الأموال العامة ظهور العديد من المحررات المزورة المنسوبة لبعض الجهات الحكومية وترويجها بنطاق محافظة القاهرة لراغبي الحصول عليها مقابل مبالغ مالية مختلفة.

ومن خلال إجراءات البحث والتحري أسفرت جهود إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير أن وراء ذلك النشاط المدعو "محمد أ" ومقيم بمنطقة السيدة زينب بالقاهرة.

حيث قام المتهم بإنشاء مكتب لتصوير المستندات بدون ترخيص في منطقة السيدة زينب، واتخذه وكرًا لممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق في تزوير المحررات الرسمية والعرفية والأختام والأكلاشيهات المنسوبة لبعض الجهات الحكومية وتقليد الأختام المعتمدة لها وبيعها لراغبي الحصول عليها، ممن لديهم موانع قانونية تحول دون حصولهم عليها بالطرق المشروعة مقابل مبالغ مالية مختلفة.