رسميًا.. الاتحاد الأوروبي يغلق مجاله أمام "بوينج"

12 مارس 2019 - 09:00 م

أعلنت وكالة سلامة الطيران المدني الأوروبية أنّ الاتحاد الأوروبي قرر إغلاق مجاله الجوي أمام الطائرات المدنية من طراز بوينج 737 ماكس 8 بدءاً من السابعة من مساء اليوم بتوقيت جرينتش.

وكانت عدّة دول أوروبية منها النرويج وبلجيكا وهولندا وإيطاليا إغلاق مجالاتها الجوية أمام الطائرات المدنية من طراز بوينغ ماكس 8 (بوينج 737) كإجراء احترازي بعد الكارثة الجوية الأثيوبية الأخيرة في وقت سابق.

وفي إعلانات جاءت متتابعة، قالت كل من الدول الأربعة إغلاق مجالها الجوي أمام طائرات بونيغ 737 ماكس 8، ما يوحي أن قراراً اتخذ في أعلى دوائر القرار الأوروبية.

بالموازاة مع ذلك، أعلنت وكالة سلامة الطيران الأوروبية تعليق كل الرحلات على متن نوعين من طائرة بوينغ 737، وهما 737 ماكس 8 و737 ماكس 9، في كلّ الاتحاد الأوروبي.

ما يعني أن الطائرات من هذا الطراز لن تستخدم حتى إشعار آخر في الاتحاد، كما أن الطائرات الآتية من خارجه لن يسمح لها بدخول المجال الجوي الأوروبي.