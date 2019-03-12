ارتفاع جديد مفاجئ في أسعار الدولار

12 مارس 2019 - 09:02 م

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام، خدمة رصد أسعار صرف الدولار، مقابل الجنيه المصري، خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، 12 مارس 2019.

وارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، في بنك قناة السويس، مقارنة بمستواه في تعاملات الصباح، فيما استقر السعر في 10 بنوك أخرى.

وزاد سعر الدولار، قرشين، في بنك قناة السويس، ليسجل 17.40 جنيه للشراء، و17.50 جنيه للبيع.

ووفقًا لآخر تحديث يبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه:

البنك الشراء البيع

البنك المركزي 17.38 17.48

بنك مصر 17.38 17.48

الأهلي المصري 17.38 17.48

الإسكندرية 17.43 17.53

التجاري الدولي 17.38 17.48

أبو ظبي الإسلامي 17.42 17.52

قناة السويس 17.40 17.50

البركة 17.40 17.50