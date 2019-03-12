وزير الزراعة: إخصاء الكلب يُكلف الدولة 500 جنيه

12 مارس 2019 - 09:06 م

أكد الدكتور عز أبو ستيت، وزير الزراعة، أن مصر يوجد بها ما يقرب من 16 مليون كلب، بينهم من 5 إلى 7 ملايين ذكور، وعمليات الإخصاء تتكلف 500 جنيه على كل كلب، وهو ما يمثل عبئا ماليا كبيرا على الوزارة، خصوصا في ظل احتياجات القطاعات المختلفة بالوزارة للدعم المالي.

جاء ذلك في رده على طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة، المقدمة من نواب البرلمان، خلال الجلسة العامة اليوم.

وقال الوزير: "مفيش كلب خرج من مصر بدون ضوابط"، مشيرا إلى أنه تم خروج 567 كلبا فقط في 2018، وفقا للاشتراطات المعروفة سواء بوجود تصريح للسفر والفحص الطبي وخلافه، مضيفا: «وزي ما في كلاب بتمشي في كلاب بتروح».