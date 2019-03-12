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المؤبد لصاحب ورشة لضبطه بربع كيلو هيروين

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عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار وحيد صبري، اليوم الثلاثاء، صاحب ورشة "الوميتال" يدعى "م.أ.م" بالسجن المؤبد؛ لإدانته بالإتجار في المواد المخدرة "هيروين"، وذلك في القضية رقم 38200 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة أول المنتزة.

تعود وقائع القضية إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الإتجار بالمواد المخدرة؛ يفيد القبض على المقضي بحقه - عقب استصدار إذن من النيابة العامة - خلال تسليمه ربع كيلو من المواد المخدرة "هيروين" داخل الورشة الخاصة به.

وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيقات إلى أن أحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المقدم، بعضوية المستشارين: مجدي سلامة، وطارق حافظ، وأمانة سر، فايز بيومي القطعاني.


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