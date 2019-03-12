وكيل مكافحة المخدرات سابقًا يكشف تفاصيل إحباط تهريب 6,5 حشيش

12 مارس 2019 - 09:19 م

أشاد اللواء محمد ثروت، وكيل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات سابقًا، بإحباط تهريب 6,5 طن حشيش لداخل البلاد.

وأضاف "ثروت"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "TEN "،اليوم الثلاثاء ، أن القوات البحرية رصدت مركب تحاول جلب شحنة كبيرة من الحشيش من إحدى الدول العربية .

وذكر "ثروت": "المهربين عاملين زي الفيروس بيطوروا نفسهم، وبيشوفوا قوات مكافحة المخدرات تطورت في إيه عشان يتخطوا هذا التطور".