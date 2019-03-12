«تشريعية النواب»: كل ما يذهب العقل يندرج تحت اسم مخدر

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شدد النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على أهمية قانون مكافحة المخدرات الجديد من أجل الحفاظ على شباب مصر.

وأضاف "الشريف"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "TEN "، اليوم الثلاثاء، أنه ظهرت خلال الآونة الأخيرة أنواع جديدة من المخدرات، وهي تخليقيه تختلف عن المخدرات التقليدية.

وأوضح "الشريف"، أنه إذا لم يكن هناك تدخل من أجل إدراج تلك المخدرات الحديثة في جدول المكافحة سوف يتسع الباب لعدم مواجهة تلك الظاهرة التي تضر بشباب مصر.

وأكد "الشريف"، أن كل ما يؤدي إلى إغفال العقل ويؤثر نفسيًا على الشخص يندرج تحت اسم مخدر، مشيرا إلى أنه لابد من مكافحة هذا الأمر عن طريق إدراج تلك المخدرات في جداول أو من خلال وجود نصوص عقابية لمواجهة تلك الظاهرة.


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