12 مارس 2019 - 09:24 م

قال الدكتور عاطف الشيتاني، المقرر السابق للمجلس القومي للسكان، إن "الزيادة السكانية في مصر بدأت بمعدلات عالية منذ 2006، وإن مصر تستقبل مولودًا كل 15 ثانية"، مشيرًا إلى أن "النمو الاقتصادي يجب أن يكون 3 أضعاف النمو السكاني.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN »، أن "الدولة لديها استراتيجية واضحة الآن بخصوص زيادة الوعي السكاني معتمدة على حملات إعلانية وتعليمية"، موضحًا أن "برامج الصحة الإنجابية تحولت الآن من تنظيم الأسرة لتنمية وتوعية".

وتابع أنه "يجب أن نقنع المواطن بأن الأسرة الصغيرة أفضل، و16 % من المواليد في مصر بتيجي بالغلط"، موضحًا أن "إصلاح الأمور يحتاج لتركيز، ولخطط ممهنجة، وأن يكون على رأس برنامج السكان قيادة