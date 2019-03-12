ضبط 113 ألف عبوة سجائر مغشوشة بالإسكندرية

ضبطت أجهزة الأمن بالإدارة العامة لشرطة التموين برئاسة اللواء أنور سعيد مساعد وزير الداخلية، صاحب محل لحيازته 113 ألف عبوة سجائر مغشوشة ومهربة بالإسكندرية.

وردت معلومات لمباحث التموين، مفادها قيام مالك محل "غير مرخص" لتجارة الأدخنة بدائرة قسم شرطة الرمل ثان بمحافظة الإسكندرية، لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من سلعة السجائر مجهولة المصدر.

وعقب تقنين الإجراءات داهمت مجموعة عمل من ضباط الإدارة، المحل المتحرى عنه وأسفرت عن ضبط مالكه وكمية قدرها (113،500 مائة وثلاثة عشر ألف وخمسمائة عبوة ) مدون عليها علامات مغشوشة ومقلدة وذات منشأ أجنبي ومهربة من سداد الرسوم الجمركية والضريبية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.