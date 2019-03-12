المصريون يسألون: متى سنخلع «الكالسون»؟.. و«الأرصاد» ترد

12 مارس 2019 - 09:47 م

دائمًا ما يتعجل معظم المواطنين في تخفيف ملابسهم الشتوية, والتخلي عن ارتداء "الكالسون"، واستبدالها بالملابس الصيفية، مع شعورهم بتحسن الطقس؛ نتيجة ارتفاع طفيف في درجات الحرارة قبل دخول فصل الربيع.

لكن سرعان ما يكتشفون خطأ تسرعهم في ظل التقلبات الجوية، وعدم استقرارها، وقد يدفعون ثمن استعجالهم الإصابة بنزلة برد, ويتأثر مرضى الحساسية أكثر من غيرهم بفترة ما بين الفصول.

وحذر خبراء بهيئة الأرصاد, المواطنين من تخفيف ملابسهم الشتوية، واستبدالها بالملابس الصيفية؛ حتى التأكد من حلول فصل الربيع في منتصف أبريل.

ويتوقع الخبراء غدًا، الأربعاء، طقسًا غير مستقر، حيث تنشط الرياح الجنوبية الغربية المثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء تصل لحد العاصفة أحيانًا، ما يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على الطرق واضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

يصاحب ذلك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد؛ ليسود طقس معتدل شمالًا مائل للدفء على شمال الصعيد، وإن ظل حارًا بالنسبة إلى هذا الوقت من السنة على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا.

وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة.

وتكون حالة البحر المتوسط مضطربة جدًا، وارتفاع الموج من أربعة إلى خمسة أمتار، والرياح السطحية غربية إلى جنوبية غربية، والبحر الأحمر معتدل، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وقال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الأرصاد الجوية, إن البلاد ستشهد غدًا، الأربعاء، انخفاضًا في درجات الحرارة بمعدل 7 درجات كاملة، مع نشاط في الرياح المثيرة للرمال والأتربة تصل إلى حد العاصفة على السواحل الشمالية والوجه البحري.

وأضاف لـ"المصريون"، أن "الفترة الحالية ستشهد فيها البلاد حالة من عدم الاستقرار في الجو", محذرًا المواطنين من تخفيف ملابسهم أو ارتداء الملابس الصيفية في الوقت الحالي حتى في حالة الشعور بالدفء أو عند ارتفاع في درجات الحرارة قبل انتهاء شهر أبريل, مطالبًا المواطنين الذين يعانون من حساسية الصدر بالابتعاد عن الجو المحمل بالأتربة, مع المتابعة المستمرة مع الطبيب المعالج في حالة الشعور بالتعب.

وأوضح رئيس الأرصاد، أن "الرياح تنشط مثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء تصل لحد العاصفة أحيانًا؛ ما يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على الطرق".

من جانبه، قال الدكتور علي قطب, أستاذ المناخ بجامعة الزقازيق، نائب رئيس هيئة الأرصاد الجوية, إن "الفترة الحالية تشهد تنوعًا في درجات الحرارة من حيث الارتفاع والانخفاض، ولكن الطقس البارد لم ينتهِ حتى الآن، أو مع حلول شهر أبريل".

وأضاف لـ"المصريون"، أن "الطقس حاليًا معتدل مائل للحرارة نهارًا وبارد ليلًا مع الشعور ببرودة الجو، نظرًا لقدوم الهواء من المناطق الصحراوية وغرب البلاد", موضحًا أن الهواء سيكون محملًا بالأتربة؛ مما يعطي إحساسًا بالبرودة.

وأشار إلى أنه "عندما يكون الهواء قادمًا من المسطحات المائية يكون الجو في تحسن وفي حالة استقرار".

وحذر "قطب"، المواطنين من تغيير ملابسهم الشتوية, لأن فصل الشتاء لم ينتهِ حتى اللحظة, وهو ممتد إلى منتصف شهر أبريل ولكن ما تشهده البلاد عبارة عن موجة حارة".

وقدَّم "قطب"، نصائح عدة أهمها عدم تخفيف الملابس, وارتداء كمامة، أو واقٍ على الأنف بالنسبة إلى مرضى الحساسية والصدر, وقيادة المركبات بهدوء خاصة في ظل الأجزاء غير المستقرة خاصة على الطرق القريبة بالمسطحات المائية؛ بسبب الشبورة المائية التي تنعدم فيها الرؤية تصل إلى حد الضباب.