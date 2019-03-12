عزمي مجاهد: "السيسي زعلان مننا قوي لهذا السبب"

12 مارس 2019 - 11:00 م

قال الإعلامي عزمي مجاهد إن الرئيس عبد الفتاح السيسي «زعلان مننا أوي»، مضيفا أن السبب وراء ذلك «ليس مطلوباً منه أن يتحدث كل فترة عن المؤامرات التي تتعرض لها الدولة».



وأضاف «مجاهد» في برنامجه عبر فضائية الرافدين+، أنه ليس مطلوباً من السيسي أن يتحدث في كل خطاباته عن الذي نتعرض له كدولة مصرية.

