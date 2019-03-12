» إعلامي شهير: محمد صلاح يتعرض للتنمر

12 مارس 2019 - 10:00 م

قال الإعلامي عمرو عبدالحميد إن «النجم المصري محمد صلاح يتعرض لحملات من التنمر على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تفسير تصريحات له بشكل خاطئ»، مؤكدًا أنه «حرام اتهام صلاح بالغرور».



وتابع خلال تقديمه برنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»: «حزب أعداء النجاح والحاقدين ينتهزون أي فرصة للنيل من الناجحين في مصر مثل محمد صلاح».

