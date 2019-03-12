نائب وزير المالية السابق يكشف معلومة هامة عن الضرائب

12 مارس 2019 - 10:40 م

أكد الدكتور عمرو المنير، نائب وزير المالية السابق، إن المستثمرين الأجانب يهتمون في المقام الأول بالسياسات الضريبية وتطبيقها قبل الدخول في المشاريع.



وأوضح «المنير»، خلال لقائه ببرنامج «90 دقيقة» مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة «المحور»، أن الدولة يجب أن تضع أهداف اقتصادية واضحة قبل تطبيق السياسات الضريبية، منوها أن هناك شركات عالمية متورطة في التهرب الضريبي ولابد من تبسيط الإجراءات والتشريعات للتقليل من التهرب.



ودعا نائب وزير المالية السابق إلى تحديث قانون الضرائب ليواكب التطورات العالمية، لافتا إلى أن التطوير سيجذب المزيد من المستثمرين للعمل في مصر.

