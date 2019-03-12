الإمارات تعلق "احترازيا" رحلات طراز "بوينغ 737 ماكس"

12 مارس 2019 - 10:00 م

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات، مساء الثلاثاء، حظر تشغيل طرازات "بوينغ 737 ماكس" كإجراء احترازي عقب حادث الطائرة الإثيوبية المنكوبة.

وقال الهيئة، في بيان، إنها قررت منع عمليات جميع طائرات البوينغ "737 ماكس 8" اعتبارا من منتصف ليل الثلاثاء.

وأوضحت أن "قرار المنع يأتي كاجراء إحترازي يهدف إلى حماية السلامة في الجو وعلى الأرض وأنها ستواصل مراقبة الوضع وإعادة تقييمه عند الحصول على المزيد من المعلومات حول الحادث".

وتحطمت طائرة إثيوبية من الطراز المذكور، الأحد، وراح ضحيتها 157 شخصا، الأحد.وهوت الطائرة قرب بلدة بيشوفتو (جنوب شرق العاصمة أديس أبابا)، عندما كانت في طريقها إلى العاصمة الكينية نيروبي.

وتسببت حادثة الطائرة الإثيوبية بتدهور أسعار أسهم الشركة، إذ فقدت 13% من قيمتها الإثنين، في أكبر انخفاض في أسعار أسهم الشركة منذ عقدين تقريبا.

وكانت عدة دول من بينها تركيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وإثيوبيا، وشركات طيران عملاقة أمرت بتعليق استخدام طائرات بوينغ الأمريكية، (طراز 737 ماكس) منذ تحطم الطائرة الإثيوبية. -

