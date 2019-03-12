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13 مليون برميل يوميا إنتاج واشنطن من النفط في 2020

مال وأعمال

النفط
النفط

المصريون ووكالات

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توقعات بارتفاع إنتاج الولايات المتحدة من النفط

توقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، الثلاثاء، أن يبلغ متوسط إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام 13 مليون برميل يوميا في 2020 مقابل 12.3 مليون برميل يوميا في 2019.
وقدرت الإدارة في بيان صادر اليوم أن متوسط إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام بلغ 11.9 مليون برميل يوميا في فبراير/ شباط الماضي، بانخفاض طفيف عن متوسط يناير.
وقالت الإدارة إن متوسط أسعار خام برنت في التعاملات الفورية سجل 64 دولارا للبرميل في فبراير الماضي، بزيادة 5 دولارات عن الشهر السابق له.
وتتوقع الإدارة أن يبلغ متوسط أسعار خام برنت في التعاملات الفورية 63 دولارا في 2019 و 62 دولارا في 2020، مقابل متوسط 71 دولارا في 2018.
وانخفض صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام والمنتجات النفطية من 3.8 مليون برميل يوميا في 2017 إلى متوسط 2.3 مليون برميل يوميا في 2018.
وتتوقع الإدارة أن يستمر صافي الواردات في الانخفاض إلى نحو مليون برميل يوميا في 2019 وإلى مستوى متوسط صاف قدره 100 ألف برميل يوميا في 2020.
وأمس الإثنين، قالت وكالة الطاقة الدولية، إن الولايات المتحدة ستقود النمو العالمي في إمدادات النفط على مدى السنوات الخمس المقبلة حتى 2024، بفضل قوتها في صناعة النفط الصخري.
وأضافت الوكالة في بيان أن الولايات المتحدة ستشكل 70 بالمئة من إجمالي الزيادة في الإمدادات العالمية حتى عام 2024.

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