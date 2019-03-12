فنزويلا.. التحقيق مع "غوايدو" للاشتباه بضلوعه في أزمة الكهرباء

12 مارس 2019 - 10:20 م

أعلنت النيابة العامة في فنزويلا، الاثنين، فتح تحقيق مع رئيس البرلمان المعارض، خوان غوايدو، للاشتباه "بضلوعه في عمل تخريبي تسبب بانقطاع الكهرباء بالبلاد.



وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن النيابة فتحت تحقيقا جديدا بحق غوايدو للاشتباه "بضلوعه في عمل تخريبي استهدف أنظمة سد "سيمون بوليفار" الذي يعد الركيزة الأساسية لأنظمة الكهرباء في البلاد.



وفي 7 مارس/آذار الجاري، شهدت أجزاء واسعة من فنزويلا انقطاعا في التيار الكهربائي إثر عطل فني في سد "سيمون بوليفار".



وعزا نائب الرئيس الفنزويلي خورخي رودريغيز، انقطاع التيار الكهربائي إلى هجوم إلكتروني استهدف أنظمة السد.



بدورها اتهمت المعارضة الفنزويلية حكومة البلاد على خلفية انقطاع الكهرباء، وقالت إن السبب هو سوء البنية التحتية.



وتشهد فنزويلا توترا متصاعدا منذ 23 يناير/ كانون الأول الماضي، إثر زعم رئيس البرلمان غوايدو، حقه بتولي الرئاسة مؤقتا إلى حين إجراء انتخابات جديدة.



وسرعان ما اعترف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بـ"غوايدو"، رئيسا انتقاليا لفنزويلا، وتبعته كندا ودول من أمريكا اللاتينية وأوروبا.

