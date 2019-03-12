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إسرائيل تعيد فتح بوابات "الأقصى" صباح الأربعاء

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وقفة على إحدى بوابات الأقصى احتجاجا على منع دخول النساء
وقفة على إحدى بوابات الأقصى احتجاجا على منع دخول النساء

المصريون ووكالات

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تعيد الشرطة الإسرائيلية الأربعاء، فتح بوابات المسجد الأقصى، وسط مدينة القدس المحتلة، بحسب هيئة البث الإسرائيلي (رسمية).
وأوضحت الهيئة، الثلاثاء، أنه سيتم إعادة فتح بوابات المسجد الأقصى اعتبارًا من الساعة السادسة (04: 00 تغ) من صباح غدًا الأربعاء.
وأدى عشرات المواطنين، صلاة العشاء، مساء الثلاثاء، قبالة باب الأسباط، أحد بوابات المسجد الأقصى، بعد إغلاق القوات الإسرائيلية بواباته.
وفي وقت سابق الثلاثاء، اقتحمت قوات من الشرطة الإسرائيلية مصلى قبة الصخرة، داخل المسجد الأقصى، واعتدت على مصلين بالضرب.
وأفادت جمعية "الهلال الأحمر الفلسطيني"، أن طواقمها "تعاملت مع 6 إصابات بالاعتداء بالضرب والكسور في الأحداث المحيطة بالمسجد الأقصى".
كما أخلت الشرطة المسجد من المصلين والعاملين فيه.
ووزعت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، شريط فيديو يظهر عددًا كبيرًا من عناصر الشرطة الإسرائيلية في محيط قبة الصخرة.
كما نشرت صورًا لاعتقال 3 فلسطينيين على الأقل من ساحات المسجد.
ودائرة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات والشؤون الإسلامية في الأردن، هي المشرف الرسمي على المسجد الأقصى وأوقاف القدس (الشرقية)، بموجب القانون الدولي الذي يعد الأردن آخر سلطة محلية مشرفة على تلك المقدسات قبل احتلالها من جانب إسرائيل.

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