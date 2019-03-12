مسؤول أمريكي يلتقي زعيم حزب معارض بالسودان

12 مارس 2019 - 10:50 م

التقى القائم بالأعمال الأمريكي في السودان ستيفن كوتسيس، الثلاثاء، رئيس حزب المؤتمر "المعارض" عمر الدقير.

وعقب اللقاء، أكدت السفارة الأمريكية بالسودان، "حرص واشنطن على استقرار السودان، واهتمامها بما يجري في البلاد"، التي تشهد احتجاجات منذ ديسمبر/ كانون أول الماضي.

وحسب بيان للحزب اطلعت عليه الأناضول، فإن "اللقاء بحث الأوضاع بالبلاد وموقف ورؤية الولايات المتحدة الأمريكية".

وأكد كوتسيس، اهتمام بلاده بما يجري في السودان، وحرصها على استقراره.

وأعرب، عن رغبته في أن يتمكن السودانيون من إنجاز توافق وطني لتحقيق السلام والتحول الديمقراطي.

وشدد الدقير على أن الشعب السوداني، يريد تحرير وطنه من سيطرة جهة واحدة ليكون وطنا للجميع بلا إقصاء ولا تهميش.

وأكد وفق البيان على أن قوى "إعلان الحرية والتغيير" تقف مع مطالب الشعب برحيل النظام لصالح سلطة انتقالية.

وتضم قوى إعلان التغيير تجمع المهنيين السودانيين (نقابي غير حكومي) وتحالفات معارضة أبرزها "ندا السودان" و"الإجماع الوطني" و"التجمع الاتحادي".

ومنذ 19 ديسمبر / كانون الأول الماضي، تشهد مدن سودانية احتجاجات منددة بالغلاء، ومطالبة بتنحي الرئيس عمر البشير، صاحبتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط 32 قتيلا، وفق آخر إحصاء حكومي، فيما قالت منظمة العفو الدولية، في 11 فبراير / شباط الماضي، إن العدد بلغ 51 قتيلا.

