بريطانيا.. زعيم حزب العمال يدعو لإجراء انتخابات عامة

12 مارس 2019 - 11:10 م

دعا جيرمي كوربين، زعيم حزب العمال البريطاني المعارض، الثلاثاء، إلى إجراء انتخابات عامة، إثر رفض مجلس العموم خطة معدلة لخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.



وقال كوربين في كلمة بالمجلس العموم (الغرفة الأولى من البرلمان)، عقب التصويت، إن اتفاق رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع الاتحاد "أصبح ميتًا"، وأن الوقت حان لإجراء انتخابات عامة.



وأضاف أن حزبه سيقدم خطة جديدة بشأن الخروج، دون أن يحدد موعدا لذلك.



والثلاثاء، رفض 391 عضوا في المجلس خطة "بريكست" المعدلة، مقابل 242 نائبًا، حسب هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).



وعقب التصويت، قالت رئيسة الوزراء تيريزا ماي إن مجلس العموم سيصوت الأربعاء على الخروج دون اتفاق.



وفي حال رفض النواب ذلك أيضا، فإنهم سيصوتون الخميس على طلب التمديد لفترة البقاء في الاتحاد.



يذكر أن يوم 29 مارس/ آذار الجاري هو الموعد الأخير المجدول لكي تتم لندن خروجها.



يشار أن الصيغة التي رفضها مجلس العموم هي الثانية لاتفاق "بريكست"، بعد أخرى سابقة رفضها أيضا في يناير/كانون الثاني الماضي.



وصباح الثلاثاء، أعلنت ماي التوصل إلى اتفاق معدل مع الاتحاد، يخفف شروط بروكسل بشأن عملية إعادة الحدود بين المملكة المتحدة وجمهورية أيرلندا، العضو في التكتل الأوروبي.



وشكلت تلك الشروط الدافع الرئيسي لرفض البرلمان البريطاني الاتفاق بصيغته الأولى.



إلا أن الادعاء العام البريطاني نشر إثر ذلك بيانا بشأن التعديلات، قال فيه إنها غير محصنة بالقانون الدولي، ما شكل ضربة لجهود رئيس الوزراء.

