» العموم البريطاني يرفض اتفاقا معدلا لـ"بريكست"

12 مارس 2019 - 11:20 م

رفض مجلس العموم البريطاني، الثلاثاء، مجددا اتفاق خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي "بريكست".



وصوت ضد اتفاق الحكومة مع الاتحاد، بصيغته المعدلة، 391 عضوا في المجلس، مقابل موافقة 242 عضوا، حسب هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).



وعقب التصويت، قالت رئيسة الوزراء تيريزا ماي إن مجلس العموم سيصوت الأربعاء على الخروج دون اتفاق.



وفي حال رفض النواب ذلك أيضا، فإنهم سيصوتون الخميس على طلب التمديد لفترة البقاء في الاتحاد.



يذكر أن يوم 29 مارس/ آذار الجاري هو الموعد الأخير المجدول لكي تتم لندن خروجها.



من جانبها، أعربت بروكسل عن أسفها إزاء نتيجة التصويت.



وقال المتحدث باسم المجلس الأوروبي، دونالد توسك، في بيان: "نأسف للنتيجة، ونحن محبطون لكون حكومة المملكة المتحدة غير قادرة على ضمان أغلبية لاتفاق الانسحاب".



وأضاف: "بالنسبة للجانب الأوروبي، فقد فعلنا كل ما بوسعنا لمساعدة رئيسة الوزراء (البريطانية) على إنجاز الاتفاق الذي تفاوضت بشأنه واتفقت عليه مع الاتحاد".



وتابع: "ليس بوسعنا أن نفعل أكثر من ذلك". مشيرا أن بروكسل ستواصل الاستعدادات لاحتمال خروج لندن بدون اتفاق.



يشار أن الصيغة التي رفضها مجلس العموم هي الثانية لاتفاق "بريكست"، بعد أخرى سابقة رفضها أيضا في يناير/كانون الثاني الماضي.



وصباح الثلاثاء، أعلنت ماي التوصل إلى اتفاق معدل مع الاتحاد، يخفف شروط بروكسل بشأن عملية إعادة الحدود بين المملكة المتحدة وجمهورية أيرلندا، العضو في التكتل الأوروبي.



وشكلت تلك الشروط الدافع الرئيسي لرفض البرلمان البريطاني الاتفاق بصيغته الأولى.



إلا أن الادعاء العام البريطاني نشر إثر ذلك بيانا بشأن التعديلات، قال فيه إنها غير محصنة بالقانون الدولي، ما شكل ضربة لجهود رئيسة الوزراء.

