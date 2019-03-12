تأهل كاسح لمانشستر سيتي الإنجليزي لربع نهائي أبطال أوروبا

12 مارس 2019 - 11:50 م

تأهل فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، مساء الثلاثاء، إلى دور الثمانية (ربع النهائي) لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



واكتسح مانشستر سيتي ضيفه شالكه الألماني بسبعة أهداف نظيفة في إياب ثمن نهائي البطولة القارية.



وجاء تأهل مانشستر سيتي لربع النهائي بإجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والإياب، حيث انتهى اللقاء الأول بينهما بفوزه بثلاثة أهداف لهدفين.



أنهى مانشستر سيتي الشوط الأول لصالحه متقدمًا بثلاثية نظيفة سجلها الأرجنتيني سيرغيو أجويرو (هدفين) الأول له من ضربة جزاء والألماني ليروي سانييه في الدقائق 35 و38 و43.

