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حماس: الضفة الغربية تقترب من مواجهة شاملة مع إسرائيل

عرب وعالم

حماس
حماس

المصريون ووكالات

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قال القيادي في حركة حماس الفلسطينية، حسام بدران، الثلاثاء، إن الضفة الغربية تقترب من مواجهة شاملة ومباشرة مع إسرائيل.
وأضاف بدران، عبر تويتر: "شهيد في الخليل (جنوبي الضفة) وآخر في سلفيت (شمال)، ومواجهات متواصلة متصاعدة في المسجد الأقصى وغليان متزايد في السجون الإسرائيلية".
وتابع: "انعدام الأفق السياسي وتراجع الوضع الاقتصادي يزيدان من الدافعية للمقاومة، لكن أحداث الأقصى تبقى دومًا الشرارة".
واعتبر بدران أن إسرائيل واهمة "إذا ظنت أن شعبنا سيتوقف عن مقاومته بسبب الوضع الداخلي أو التعقيدات الإقليمية والدولية".
والثلاثاء، استشهد فلسطينيان اثنان برصاص الجيش الإسرائيلي، الأول في مدينة الخليل بدعوى محاولته تنفيذ "عملية طعن"، والثاني في مدينة سلفيت، خلال مواجهات في المدينة.
جاء ذلك بالتزامن مع توتر في مدينة القدس، حيث اقتحمت قوات من الشرطة الإسرائيلية مصلى قبة الصخرة، داخل المسجد الأقصى، واعتدت على مصلين بالضرب، قبل إخلائه وإغلاقه. -

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