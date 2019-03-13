» "هاتريك" رونالدو يقود يوفنتوس لربع نهائي أبطال أوروبا

13 مارس 2019 - 12:10 ص

قاد البرتغالي كريستيانو رونالدو المحترف في يوفنتوس الإيطالي، مساء الثلاثاء، فريقه للتأهل إلى دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



وتغلب يوفنتوس على ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني بثلاثية نظيفة في إياب ثمن نهائي البطولة القارية.



وجاء تأهل يوفنتوس لربع النهائي بإجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والإياب بعدما انتهى اللقاء الأول بينهما بهزيمته بثنائية نظيفة.



دخل يوفنتوس اللقاء مهاجمًا منذ أول دقيقة في محاولة منه لتسجيل هدف مبكر يربك به حسابات المنافس، إلى أن جاءت الدقيقة 27 ليتلقى رونالدو كرة عرضية انقض عليها برأسه في المرمى.



وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، حيث تواصل الضغط من جانب لاعبي يوفنتوس حيث جاءت الدقيقة 48 لتشهد معها الهدف الثاني لأصحاب الديار عندما أقرت تقنية خط المرمى، صحة هدف رونالدو بعدما تلقى كرة عرضية انقض عليها برأسه إلا أن حارس أتلتيكو تصدى لها ليقرر على إثرها حكم اللقاء احتسابها هدفا بعد استخدام تقنية خط المرمى التي أقرت بصحة الهدف.

