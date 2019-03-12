خبير اقتصادي: السيسى استلم الدولة من الإخوان "على الأرض"

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أكد الدكتور نبيل زكي، أستاذ الاتصال الدولي والتمويل بجامعة نيويورك، أن هناك إرادة ونية سياسية صادقة لتصليح الأوضاع الاقتصادية.
وأضاف «زكي» خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، قائلًا: «هناك جدية في العمل لم نرها من قبل، وهناك نية صادقة لإصلاح الأوضاع»، متابعًا: «كان هناك نزيف اقتصادي، ودخلنا نفقا مظلما غير معلوم أثناء فترة حكم مرسي».
وأوضح أستاذ الاتصال الدولي والتمويل بجامعة نيويورك أنه تم إغلاق عدد من المصانع في فترة حكم الإخوان، متابعًا: «لم يكن المناخ محفزًا لدخول أي مستثمر، والرئيس استلم الدولة على الأرض من الإخوان».


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