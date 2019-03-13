رسالة هامة من إعلامي شهير لـ محمد صلاح.. هذا ما قاله

13 مارس 2019 - 01:10 ص

طالب الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج «يحدث في مصر»، المذاع على فضائية «إم بي سي مصر» اليوم الثلاثاء، النجم الدولي محمد صلاح، بعدم التركيز مع ما يكتب من انتقادات ضده، قائلًا: «ماتدققش في كل اللي بيتكتب».



كما طالب «عامر» خلال حلقة البرنامج، محبي صلاح بأن يتركوه حتى يركز فيما يفعله ومشواره الكروي والرياضي، نظرًا لكونه لاعبًا دوليًا وعالميًا، ولديه قراراته وتوازناته.

