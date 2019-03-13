» خبير تغذية يحذر من هذا الأمر الخطير.. لن تصدق

13 مارس 2019 - 01:20 ص

أكد الدكتور فوزي الشبكشي، أستاذ التغذية بالمعهد القومي للبحوث، أن تدوير الزيت المغلي له خطورة كبيرة جدا على صحة الإنسان.



وأوضح "فوزي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: «دائما نوصي بعدم استخدام الزيت أكثر من مرة، لأن الزيوت حساسة للحرارة وأول ما يتم تسخينها تكون الأوكسيدات الضارة ومستحيل التخلص منها حتى مع غليان الزيت أكثر من مرة وتتحول بعد ذلك لمركبات سامة ومسرطنة».



وتابع: «من المستحيل التخلص من المركبات السامة والمسرطنة مع غليان الزيت، وتدخل الحمض النووي لخلايا الجسم وتصيبه بالسرطان»، متابعا: «المفروض وزارة التموين والصحة تقوم باتخاذ الإجراءات الرقابية ومراقبة الأسواق لمواجهة عمليات تدوير الزيت المغلى».

