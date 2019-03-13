هؤلاء أكبر فئة دافعة للضرائب في مصر

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أكد الدكتور عمرو المنير، نائب وزير المالية السابق، إن أكبر شريحة يتم تحصيل الضرائب منها هى الموظفون.
وأوضح "المنير"، خلال استضافته ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور"، أن أقل فئة يتم تحصيل الضرائب منها هى المهنيون، معقبا: «المهنيون ليس لديهم نظام للفواتير مثل الشركات».
ولفت إلى أن مصر وقعت مذكرة لمكافحة التهرب الضريبي الدولي، لافتا إلى أن الضرائب في مصر تمثل 76% من إيرادات الدولة وفي الصين تصل الضرائب إلى 90% من إيرادات الدولة.


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