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فنان شهير لمحمد رمضان: لو قرفتنا تاني بأغنية هقعدك في البيت

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شادي سرور

شن اليوتيوبر والفنان الكوميدي شادي سرور هجوما شرسا على النجم محمد رمضان ، محذرا إياه من طرح أي أغاني جديدة بالسوق المصري.

كتب سرور عبر حسابه بـ"فيس بوك" : "تحذير.. ‏لمحمد رمضان، سمعت إنك هتنزل أغنية تاني، ‏لو عملت أغنية تقرفنا وبتعظم في نفسك تاني.. ‏هنزل عليك بديس تراك هيقعدك كتير في البيت، ‏فاحذر من الغرور أكتر من كده، لإن احنا زهقنا، ‏ولو أنت نمبر وان، أنا أول واحد، وأغنيتي موجودة على اليوتيوب، ‏قبل ما تفكر تغني أصلاً، ‏تحياتي كابوسك".

يذكر أن "رمضان" سيعلن عن أغنيتين جديديتين في حفله المقبل .

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