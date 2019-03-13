فنان شهير لمحمد رمضان: لو قرفتنا تاني بأغنية هقعدك في البيت

13 مارس 2019 - 06:26 ص

شن اليوتيوبر والفنان الكوميدي شادي سرور هجوما شرسا على النجم محمد رمضان ، محذرا إياه من طرح أي أغاني جديدة بالسوق المصري.



كتب سرور عبر حسابه بـ"فيس بوك" : "تحذير.. ‏لمحمد رمضان، سمعت إنك هتنزل أغنية تاني، ‏لو عملت أغنية تقرفنا وبتعظم في نفسك تاني.. ‏هنزل عليك بديس تراك هيقعدك كتير في البيت، ‏فاحذر من الغرور أكتر من كده، لإن احنا زهقنا، ‏ولو أنت نمبر وان، أنا أول واحد، وأغنيتي موجودة على اليوتيوب، ‏قبل ما تفكر تغني أصلاً، ‏تحياتي كابوسك".



يذكر أن "رمضان" سيعلن عن أغنيتين جديديتين في حفله المقبل .



