فنان شهير لمحمد رمضان: لو قرفتنا تاني بأغنية هقعدك في البيت

أحمد عادل شعبان
شن اليوتيوبر والفنان الكوميدي شادي سرور هجوما شرسا على النجم محمد رمضان ، محذرا إياه من طرح أي أغاني جديدة بالسوق المصري.
كتب سرور عبر حسابه بـ"فيس بوك" : "تحذير.. لمحمد رمضان، سمعت إنك هتنزل أغنية تاني، لو عملت أغنية تقرفنا وبتعظم في نفسك تاني.. هنزل عليك بديس تراك هيقعدك كتير في البيت، فاحذر من الغرور أكتر من كده، لإن احنا زهقنا، ولو أنت نمبر وان، أنا أول واحد، وأغنيتي موجودة على اليوتيوب، قبل ما تفكر تغني أصلاً، تحياتي كابوسك".
يذكر أن "رمضان" سيعلن عن أغنيتين جديديتين في حفله المقبل .
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