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اعتراف صادم من زوجة منفذ مذبحة المرج المسنة

قضايا وحوادث

منفذو مذبحة المرج
منفذو مذبحة المرج

أحمد عادل شعبان

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مذبحة المرج

رفضت "هالة" - الزوجة الثانية لمنفذ مذبحة المرج بحق أطفاله - كافة الاتهامات الموجهة لها بتحريض زوجها أحمد على قتل الأطفال .

وقالت المتهمة "هالة" أمام القوة الأمنية التي حضرت للقبض على زوجها: "أحمد جوزي هو اللي كان بيقتل أولاده عشان شاكك فيهم .. أنا مغصبتوش لا هو ولا مراته التانية على حاجة".

وكانت مذبحة مروعة وقعت بالمرج بعد قيام رجل و زوجتيه بالاشتراك في قتل 3 من أطفاله عن طريق إغراقهم في طبق من المياه ثم يقوم الزوج بإلقائهم في منطقة الرشاح .

وتفيد التحريات إلى أن زوجة المتهم الثانية "هالة" - في العقد السابع من العمر - وعدته في حال قتل أطفاله بشراء شقة وسيارة أجرة وكتابتهم باسمه.

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