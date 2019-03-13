اعتراف صادم من زوجة منفذ مذبحة المرج المسنة

13 مارس 2019 - 06:47 ص

رفضت "هالة" - الزوجة الثانية لمنفذ مذبحة المرج بحق أطفاله - كافة الاتهامات الموجهة لها بتحريض زوجها أحمد على قتل الأطفال .



وقالت المتهمة "هالة" أمام القوة الأمنية التي حضرت للقبض على زوجها: "أحمد جوزي هو اللي كان بيقتل أولاده عشان شاكك فيهم .. أنا مغصبتوش لا هو ولا مراته التانية على حاجة".



وكانت مذبحة مروعة وقعت بالمرج بعد قيام رجل و زوجتيه بالاشتراك في قتل 3 من أطفاله عن طريق إغراقهم في طبق من المياه ثم يقوم الزوج بإلقائهم في منطقة الرشاح .



وتفيد التحريات إلى أن زوجة المتهم الثانية "هالة" - في العقد السابع من العمر - وعدته في حال قتل أطفاله بشراء شقة وسيارة أجرة وكتابتهم باسمه.



