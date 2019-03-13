3 مواقف وراء انفعال صلاح و ردوده النارية على الجمهور

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صلاح

خرج النجم المصري المحترف بصفوف ليفربول ، محمد صلاح عن صمته بعد حملة الاتهامات التي طاردته كثيرا خلال الأسابيع الماضية.

وقال "صلاح" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر" :"مندهش جدًا من بعض الناس اللي واقفة ومستنية أي خطأ أو كلام علشان يفسروه بالطريقة اللي تيجي على مزاجهم .. من الواضح أن دا بقى الطبيعي وتصيد واضح على كلام وأخطاء غير مقصودة".

وكانت حملة غاضبة طاردت "صلاح" بعد تصريحاته بأنه وصل لمكانة لم يصل إليها أي لاعب أفريقي أو مصري ، وهو ما جعل البعض يتهمه بالغرور.

وقبل ذلك بأيام تعرض "صلاح" لحملة هجوم أخرى بعد نشره صورة لنفسه وهو يضحك في نفس يوم وقوع كارثة "محطة مصر" التي حصدت أرواح أكثر من 20 شخصا.

وقبلها هُوجم "صلاح" بسبب توقفه عن التهديف ، واتهام البعض له بأنه "لاعب الموسم الواحد" ، فضلا عن هاشتاج "الله على أخلاقك يا فخر العرب" الذي حمل الكثير من التدوينات الساخرة من "صلاح" ومحبيه.

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