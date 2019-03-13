زين الدين زيدان يصدم صلاح ومحبيه بقرار غير متوقع

13 مارس 2019 - 07:37 ص

طلب الفرنسي زين الدين زيدان العديد من الصفقات في الميركاتو الصيفي المقبل ، وذلك في أعقاب عودته لتدريب ريال مدريد من جديد.



و كشف البرنامج الإسباني الأشهر "التشرينجيتو"، أن زيدان طلب التعاقد مع 5 لاعبين

وهم: إيدين هازارد من تشيلسي، بول بوجبا من مانشستر يونايتد، لوكاس هيرنانديز من أتلتيكو مدريد، كيليان مبابي من باريس سان جيرمان، ساديو ماني من ليفربول.



ولم يذكر البرنامج أية أحاديث عن النجم المصري محمد صلاح الذي قالت تقارير إسبانية أمس إن عدم استقدامه كان من أسباب رحيل زيدان عن الريال.



بينما كشفت تقارير صحفية أوروبية أن فلورنتينو بيريز - رئيس النادي - خصص 300 مليون يورو لدعم الفريق وسط تصريحات بتغيرات كبرى في صفوف النادي الملكي.