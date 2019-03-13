  • الأربعاء 13 مارس 2019
  • بتوقيت مصر12:29 م
بحث متقدم
نتنياهو

مزاعم جديدة.. نتنياهو: أقمنا علاقات مع 6 دول إسلامية

الدكتورة هالة زايد

طلب إحاطة لوزيرة الصحة بسبب إقالة مدير معهد القلب

صورة منسوبة للبغدادي

بالصورة.. حقيقة وجود البغدادي داخل "همر أمريكي"

صورة من الفيديو

الباز: "وجدت نفسي طرفًا في جريمة المرج"

علاء الأسوانى: لعل الذكرى تنفع الإخوان

بلاغ يطالب بمحاكمة علاء الأسواني عسكريا

عبود الزمر

الزمر: أشكر هؤلاء وعلى رأسهم "المشير طنطاوي"

عواصف ترابية

"الأرصاد" تناشد المواطنين ارتداء الكمامات اليوم

أحمد موسى

بالفيديو.. أحمد موسى: "الحساب قادم"

الحرس الثوري

أكبر قضية اختلاس .. بطلها الحرس الثوري الإيراني

البرلمان

تعرف على تفاصيل قانون التصالح في مخالفات البناء

زين الدين زيدان يصدم صلاح ومحبيه بقرار غير متوقع

الرياضة

صلاح
صلاح

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

نجل زيدان يعلق على تجربة والده.. ويكشف موعد عودته

#

مفاجأة.. «صلاح» سبب رحيل «زيدان» عن الريال

#

رئيس ريال مدريد يكشف خبرًا مفرحًا عن زيدان و كريستيانو

زيدان

صلاح

طلب الفرنسي زين الدين زيدان العديد من الصفقات في الميركاتو الصيفي المقبل ، وذلك في أعقاب عودته لتدريب ريال مدريد من جديد.

و كشف البرنامج الإسباني الأشهر "التشرينجيتو"، أن زيدان طلب التعاقد مع 5 لاعبين
وهم: إيدين هازارد من تشيلسي، بول بوجبا من مانشستر يونايتد، لوكاس هيرنانديز من أتلتيكو مدريد، كيليان مبابي من باريس سان جيرمان، ساديو ماني من ليفربول.

ولم يذكر البرنامج أية أحاديث عن النجم المصري محمد صلاح الذي قالت تقارير إسبانية أمس إن عدم استقدامه كان من أسباب رحيل زيدان عن الريال.

بينما كشفت تقارير صحفية أوروبية أن فلورنتينو بيريز - رئيس النادي - خصص 300 مليون يورو لدعم الفريق وسط تصريحات بتغيرات كبرى في صفوف النادي الملكي.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الخلافة الإسلامية.. والدرس الألماني!

محمود سلطان

السيدان هشام ومحمد علي حافظ

فراج إسماعيل

... يا كامل

حسام فتحي

الفريق رياض. شهيد يساوى وزنه(وطناً)

د. هشام الحمامي

هواة الملحدين العرب!

ياسر أنور

وليد مرضى.. ما تبقى لكم!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» عزل 10 ركاب بمطار القاهرة بسبب "الحمى الصفراء"
» تفحم شقة سكنية فى الشرابية
» مناورات عسكرية إسرائيلية فى مطار دوف قرب تل أبيب
» فتاة تصمم على ارتداء فستان الزفاف وزيارة خطيبها بعد تركه لها
» حقيقة تراجع "أمريكا" عن استخدام طائرات "بوينج 737"
» تعرف على الخلطة السحرية السرية لجمال "بريانكا شوبرا"
» قطة متجمدة تعود للحياة
» فنان شهير: والدي قاطعني بسبب خطبتي لهذه الفنانة
» شاهد.. ماذا قالت منة شلبي عن محمد صلاح
» الدولار يتراجع ليسجل هذا الرقم
» "مايك تايسون" يشارك في فيلم مصري برفقة هذا الفنان

استطلاع رأي

هل تؤيد إلزام المقبلين على الزواج باجتياز دورة تأهيلية؟

  • عصر

    03:33 م

  • فجر

    04:50

  • شروق

    06:13

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    15:33

  • مغرب

    18:06

  • عشاء

    19:36

من الى
«مشاعل التحدي».. الإعاقة في العقل وليست في الجسد
المباني الأثرية
الريسوني
فيفي عبده
تصفح فيس بوك