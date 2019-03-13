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"اللهم توفني مع الأبرار" .. آخر ما قالته فنانة شهيرة قبل وفاتها

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سعاد نصر
سعاد نصر

أحمد عادل شعبان

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سعاد نصر

حلت أمس - 12 مارس - ذكرى ميلاد الفنانة سعاد نصر التي رحلت عن دنيانا قبل سنوات بعد رحلة كبيرة من العطاء في مجال الكوميديا.

في حياة "سعاد نصر" الكثير من الأحداث والنوادر ، ولكن أغربها ما حكاه زوجها "محمد عبد المنعم" الذي قال إنها ذهبت لإجراء عملية وأعطيت هناك حقنة خاطئة مما أدخلها في غيبوبة تامة .

وأضاف: "استفاقت سعاد من الغيبوبة لمدة 5 دقائق بالضبط وأبلغتني وصيتها ، حيث طلبت أن يتم الدفن بسرعة ، وأن يستبقي جميع أهلها أمام قبرها لمدة ساعة كاملة لكي يقومون بالدعاء لها ، ثم دعت قائلة (اللهم توفني مع الأبرار) ودخلت في الغيبوبة مرة ثانية حتى وفاتها".

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