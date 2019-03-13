القبض على فنانتين شهيرة بتهمة النصب والاحتيال

13 مارس 2019 - 08:38 ص

ألقت السلطات الأمنية بأمريكا القبض على الفنانتين فيليسيتي هوفمان و لوري لوجين بتهمة النصب والاحتيال.



وكانت "فيليسيتي هوفمان" ضمن فريق قام بعملية غش كبرى لتسهيل التحاق عدد من الطلاب بإحدى الكليات وقبول الطلاب كمجندين رياضيين مزعومين من قبل عملاء اتحاديين في عدة ولايات، وذلك وفق وسائق تسربت من إحدى المحاكم ببوسطن.



ودخلت الممثلة "لوري لوجين" كمتهمة في القضية بعد دفعها رشوة تقدر بـ15 ألف دولار لإنابة ابنتها بامتحانات الجامعة.

