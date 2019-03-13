» الدولار يتراجع ليسجل هذا الرقم

متابعات- امينة عبد العال
يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة رصد أسعار الدولار في الأسواق اليوم الأربعاء 13 مارس.
وسجل الدولار أعلى سعر للشراء: 17.48البنك المصرى لتنمية الصادرات، وأقل سعر للبيع: 17.47اتش اس بى سى HSBC .
البنك سعر الشراء سعر البيع
البنك المصرى لتنمية الصادرات 17.48 17.58
البنك العقاري المصري العربي 17.45 17.49
بنك الإسكندرية 17.43 17.53
مصرف أبو ظبى الإسلامي 17.42 17.52
بنك المشرق 17.40 17.50 البنك الأهلي الكويتى (بيريوس) 17.40 17.50 بنك الاستثمار العربي AIB 17.40 17.50
بنك التعمير والإسكان 17.40 17.50
بنك بلوم 17.40 17.50 بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 17.40 17.50
بنك قناة السويس 17.40 17.50
بنك عودة 17.39 17.49 بنك مصر إيران التنمية 17.39 17.49
بنك الكويت الوطني NBK 17.39 17.49
كريدى أجريكول 17.38 17.48
بنك التنمية الصناعية 17.38 17.4
المصرف العربى الدولى 17.38 17.48
البنك العربي الأفريقي الدولى 17.38 17.48
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