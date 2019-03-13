  • الأربعاء 13 مارس 2019
  • بتوقيت مصر12:30 م
بحث متقدم
نتنياهو

مزاعم جديدة.. نتنياهو: أقمنا علاقات مع 6 دول إسلامية

الدكتورة هالة زايد

طلب إحاطة لوزيرة الصحة بسبب إقالة مدير معهد القلب

صورة منسوبة للبغدادي

بالصورة.. حقيقة وجود البغدادي داخل "همر أمريكي"

صورة من الفيديو

الباز: "وجدت نفسي طرفًا في جريمة المرج"

علاء الأسوانى: لعل الذكرى تنفع الإخوان

بلاغ يطالب بمحاكمة علاء الأسواني عسكريا

عبود الزمر

الزمر: أشكر هؤلاء وعلى رأسهم "المشير طنطاوي"

عواصف ترابية

"الأرصاد" تناشد المواطنين ارتداء الكمامات اليوم

أحمد موسى

بالفيديو.. أحمد موسى: "الحساب قادم"

الحرس الثوري

أكبر قضية اختلاس .. بطلها الحرس الثوري الإيراني

البرلمان

تعرف على تفاصيل قانون التصالح في مخالفات البناء

الدولار يتراجع ليسجل هذا الرقم

مال وأعمال

الدولار
الدولار

متابعات- امينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

الدولار يواصل الانخفاض ليسجل هذا الرقم

#

الذهب يتراجع ليسجل هذا الرقم

#

الذهب يتراجع 6 جنيهات ليسجل هذا الرقم

#

الدولار يتراجع مجدداً ليسجل هذا الرقم

الدولار

اليوم

البنوك

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة رصد أسعار الدولار في الأسواق اليوم الأربعاء 13 مارس.

وسجل الدولار أعلى سعر للشراء: 17.48البنك المصرى لتنمية الصادرات، وأقل سعر للبيع: 17.47اتش اس بى سى HSBC .

البنك                                           سعر الشراء        سعر البيع  

البنك المصرى لتنمية الصادرات                   17.48              17.58    

البنك العقاري المصري العربي                      17.45     17.49

بنك الإسكندرية                                       17.43     17.53

مصرف أبو ظبى الإسلامي                          17.42     17.52

بنك المشرق                                         17.40          17.50 البنك الأهلي الكويتى (بيريوس)                        17.40     17.50 بنك الاستثمار العربي AIB                        17.40     17.50

بنك التعمير والإسكان                             17.40        17.50

بنك بلوم                                             17.40      17.50      بنك الشركة المصرفية العربية الدولية            17.40     17.50

بنك قناة السويس                                       17.40    17.50    

بنك عودة                                      17.39     17.49      بنك مصر إيران التنمية                        17.39     17.49    

بنك الكويت الوطني NBK                   17.39             17.49    

كريدى أجريكول                              17.38     17.48    

بنك التنمية الصناعية                          17.38     17.4

المصرف العربى الدولى                      17.38     17.48

البنك العربي الأفريقي الدولى                 17.38     17.48    


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الخلافة الإسلامية.. والدرس الألماني!

محمود سلطان

السيدان هشام ومحمد علي حافظ

فراج إسماعيل

... يا كامل

حسام فتحي

الفريق رياض. شهيد يساوى وزنه(وطناً)

د. هشام الحمامي

هواة الملحدين العرب!

ياسر أنور

وليد مرضى.. ما تبقى لكم!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» عزل 10 ركاب بمطار القاهرة بسبب "الحمى الصفراء"
» تفحم شقة سكنية فى الشرابية
» مناورات عسكرية إسرائيلية فى مطار دوف قرب تل أبيب
» فتاة تصمم على ارتداء فستان الزفاف وزيارة خطيبها بعد تركه لها
» حقيقة تراجع "أمريكا" عن استخدام طائرات "بوينج 737"
» تعرف على الخلطة السحرية السرية لجمال "بريانكا شوبرا"
» قطة متجمدة تعود للحياة
» فنان شهير: والدي قاطعني بسبب خطبتي لهذه الفنانة
» شاهد.. ماذا قالت منة شلبي عن محمد صلاح
» الدولار يتراجع ليسجل هذا الرقم
» "مايك تايسون" يشارك في فيلم مصري برفقة هذا الفنان

استطلاع رأي

هل تؤيد إلزام المقبلين على الزواج باجتياز دورة تأهيلية؟

  • عصر

    03:33 م

  • فجر

    04:50

  • شروق

    06:13

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    15:33

  • مغرب

    18:06

  • عشاء

    19:36

من الى
«مشاعل التحدي».. الإعاقة في العقل وليست في الجسد
المباني الأثرية
الريسوني
فيفي عبده
تصفح فيس بوك