» شاهد.. ماذا قالت منة شلبي عن محمد صلاح

13 مارس 2019 - 08:48 ص

قالت الفنانة منة شلبي :" :" مستحيل يكون في حد ناجح ينتقد نجاح غيره، ومن ينتقض نجاح حد، لديه مشكلة كبيرة، لأنه لم يحقق أي شيء في حياته وهو تعيس".

يأتي ذلك عقب موجة الانتقادات التى يتعرض لها اللاعب العالمي محمد صلاح.

كما علقت شلبي، على حصول الفنان العالمي رامي مالك على جائزة الأوسكار، قائلة: "حاجة تشرف، وشعرت بالسعادة لأنه من أصول مصرية".

وأضافت " شلبي" في حوارها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" امثال رامي مالك ومحمد صلاح، يعطونا الأمل من أجل تحقيق نجاحات كبيرة في حياتنا".