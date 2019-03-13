  • الأربعاء 13 مارس 2019
  • بتوقيت مصر12:30 م
بحث متقدم
نتنياهو

مزاعم جديدة.. نتنياهو: أقمنا علاقات مع 6 دول إسلامية

الدكتورة هالة زايد

طلب إحاطة لوزيرة الصحة بسبب إقالة مدير معهد القلب

صورة منسوبة للبغدادي

بالصورة.. حقيقة وجود البغدادي داخل "همر أمريكي"

صورة من الفيديو

الباز: "وجدت نفسي طرفًا في جريمة المرج"

علاء الأسوانى: لعل الذكرى تنفع الإخوان

بلاغ يطالب بمحاكمة علاء الأسواني عسكريا

عبود الزمر

الزمر: أشكر هؤلاء وعلى رأسهم "المشير طنطاوي"

عواصف ترابية

"الأرصاد" تناشد المواطنين ارتداء الكمامات اليوم

أحمد موسى

بالفيديو.. أحمد موسى: "الحساب قادم"

الحرس الثوري

أكبر قضية اختلاس .. بطلها الحرس الثوري الإيراني

البرلمان

تعرف على تفاصيل قانون التصالح في مخالفات البناء

بعد موجة الهجوم عليه

شاهد.. ماذا قالت منة شلبي عن محمد صلاح

الصفحة الأخيرة

محمد صلاح
محمد صلاح

متابعات- امينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

هذا ما قاله أسامة كمال عن صالح سليم و"الخطيب"

#

ماذا قالت ياسمين الخطيب عن فيديوهات طليقها الإباحية؟

#

صحيفة إنجليزية: "صلاح" مهدد بالإيقاف

#

صلاح يفاجيء ليفربول بطلب صادم

محمد صلاح

منة شلبى

رامي مالك

قالت الفنانة منة شلبي :" :" مستحيل يكون في حد ناجح ينتقد نجاح غيره، ومن ينتقض نجاح حد، لديه مشكلة كبيرة، لأنه لم يحقق أي شيء في حياته وهو تعيس".

يأتي ذلك عقب موجة الانتقادات التى يتعرض لها اللاعب العالمي محمد صلاح.

كما علقت شلبي، على حصول الفنان العالمي رامي مالك على جائزة الأوسكار، قائلة: "حاجة تشرف، وشعرت بالسعادة لأنه من أصول مصرية".

وأضافت " شلبي" في حوارها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" امثال رامي مالك ومحمد صلاح، يعطونا الأمل من أجل تحقيق نجاحات كبيرة في حياتنا".

شاهد الفيديو..

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الخلافة الإسلامية.. والدرس الألماني!

محمود سلطان

السيدان هشام ومحمد علي حافظ

فراج إسماعيل

... يا كامل

حسام فتحي

الفريق رياض. شهيد يساوى وزنه(وطناً)

د. هشام الحمامي

هواة الملحدين العرب!

ياسر أنور

وليد مرضى.. ما تبقى لكم!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» عزل 10 ركاب بمطار القاهرة بسبب "الحمى الصفراء"
» تفحم شقة سكنية فى الشرابية
» مناورات عسكرية إسرائيلية فى مطار دوف قرب تل أبيب
» فتاة تصمم على ارتداء فستان الزفاف وزيارة خطيبها بعد تركه لها
» حقيقة تراجع "أمريكا" عن استخدام طائرات "بوينج 737"
» تعرف على الخلطة السحرية السرية لجمال "بريانكا شوبرا"
» قطة متجمدة تعود للحياة
» فنان شهير: والدي قاطعني بسبب خطبتي لهذه الفنانة
» شاهد.. ماذا قالت منة شلبي عن محمد صلاح
» الدولار يتراجع ليسجل هذا الرقم
» "مايك تايسون" يشارك في فيلم مصري برفقة هذا الفنان

استطلاع رأي

هل تؤيد إلزام المقبلين على الزواج باجتياز دورة تأهيلية؟

  • عصر

    03:33 م

  • فجر

    04:50

  • شروق

    06:13

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    15:33

  • مغرب

    18:06

  • عشاء

    19:36

من الى
«مشاعل التحدي».. الإعاقة في العقل وليست في الجسد
المباني الأثرية
الريسوني
فيفي عبده
تصفح فيس بوك