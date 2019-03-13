سيارة تضع صور "حافظ الأسد".. وتخالف قواعد المرور

13 مارس 2019 - 09:27 ص

تناقلت مواقع موالية للنظام السوري على موقع التواصل، تسجيل يظهر سيارة وملصق على زجاجها الخلفي صورة للرئيس السوري الراحل حافظ الأسد.

وأظهر التسجيل السيارة وهي تمشي على الرصيف في أحد الشوارع بالعاصمة دمشق لتجنب الازدحام المروري، حيث أثار هذا الأمر غضبا في صفوف المتابعين، وخصوصا الموالين للنظام .

ووضع على السيارة المفيمة صورة بالأبيض والأسود لحافظ الأسد، حيث اختلفت التعليقات بصفوف المعارضين لنظام الأسد على هذا الفيديو بشكل ساخر ، فيقول أحد الأشخاص: "هالمواطنين عالرصيف قليلين ذوق، كان لازم يفسحوا المجال لهالشبيح ليعرف يسوق براحته عالرصيف".

وعلق شخص آخر قوله: "حط صورة الجحش عالسيارة، فصار يسوق متل الحمير بالشارع"، ويعلق آخر: "ولسان حاله يقول طز بالشعب، مرحباً بكم في مزرعه آل الأسد".

وكان أحد الموالين قد علق بقوله: "بلا فتن، شو دخل الصورة بالخبر"، فرد عليه أحدهم قائلاً: "لولا الصورة وصاحبها عالطريق مابيسترجي يمشي، قال شو دخل الصورة، لأنه مين ما كان بيسترجي يعمل هيك، ولك حاج حاج خلصت البلد، ولك سبع دول محتلة البلد، ولسا مغطين الشمس بغربال".

أما الموالين لنظام الأسد فأزعج ما فعله هذا السائق معظمهم، وفق ما تم رصده على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث كتب أحد الموالين قائلاً: "لو تعرف أديشك عم تسيء لحافظ الأسد، بوضعك صورته على سيارتك".

وعلق موالٍ آخر بقوله: "المشكلة مو بالسائق، المشكلة بشرطي المرور اللي بخاف منه، وباللي أعلى من الشرطي، وبيسمح بهيك تسيب ببلد ما عاد فيه للقانون هيبة".

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