مالكة عقار حادث المرج تكشف مفاجأة مدوية عن الواقعة

13 مارس 2019 - 09:34 ص



كشفت هالة علي، مالكة عقار حادث المرج، تفاصيل جديدة تنشر لأول مرة عن حادث قتل سيدة لأطفالها الثلاثة برفقة زوجها و ضرتها.



وقالت" علي" خلال لقائها ببرنامج "يحدث في مصر"المذاع علي فضائية "إم بي سي مصر"، إنها أشترت هذا العقار منذ 3 أشهر ، حيث يسكن المتهم "أحمد" برفقه زوجتيه و أولاده.



وأضافت "هالة"، أنها طيلة الـ3 أشهر لم تسمع أي صوت لأولاد "أحمد"أو زوجاته ، وفي يوم شاهدت زوجته الثانية وتدعي "إيمان"وهي تجلس علي سلم العقار وترتدي ثياب ممزقة بالإضافة لوجود جروح عميقة في أنحاء متفرقة من جسدها.



وتابعت"هالة"، أن "إيمان" أخبرتها أن زوجها وضرتها أجبروها علي قتل أولادها الثلاثة ، حيث كانت تقوم بكتم أنفاسهم في وعاء ملئ بالماء ، ثم يقوم زوجها وضرت بإلقائهم في "وشاح "المرج".



واستكملت "هالة"، :" إيمان قالتلي أن جوزها كان بيصورها وهي بتموت أولادها عشان مش تفضحهم ، وكان بياخد جثث الأطفال يرميهم في وشاح المرج".



