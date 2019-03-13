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تعرف على الخلطة السحرية السرية لجمال "بريانكا شوبرا"

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بريانكا شوبرا
بريانكا شوبرا

متابعات- امينة عبد العال

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بريانكا شوبرا

خلطة

سر جمال

 تعتبر الفنانة الهندية "بريانكا شوبرا" من النجمات ذات الجمال العالمي وقد حصلت علي العديد من الألقاب الجمالية التى تحتم عليها  الاهتمام باستمرار بإطلالتها وجمالها.

ولكن هذه النجمة الهندية، التي تزوّجت مؤخراً وبدت مشرقة في حفل زفافها، قررت الاستغناء عن العلاجات التجميلية الباهظة الثمن وتحضير أقنعتها التجميلية المنزلية بنفسها.

 أما سرّ جمال بشرتها فترده بريانكا إلى خلطة هندية قديمة تعلمتها من والدتها ويُطلق عليها اسم "قناع الكركم" وهي تحرص على تطبيقها بشكل دوري على بشرتها بهدف إكسابها النضارة المنشودة، بحسب ما جاء في موقع "العربية".

مكوّنات هذا القناع

تتوفر مكونات هذا القناع في معظم المنازل. وهو يتألف من ملعقة كبيرة من الكركم، ملعقة كبيرة من الدقيق، ملعقة كبيرة من عصير الليمون، ملعقة كبيرة من الزبادي، وبضع قطرات من ماء الورد.

تُخلط جميع هذه المكوّنات جيداً للحصول على قناع يُطبّق على بشرة نظيفة لمدة تتراوح بين 15 و20 دقيقة قبل تدليكه على البشرة للمساعدة على تقشيره. على أن يتمّ بعد ذلك شطف البشرة بالماء الدافئ.

فوائد هذا القناع

تجتمع في هذا القناع 5 مكوّنات ندعوكنّ للتعرّف على فوائد كل منها في المجال التجميلي.

• الدقيق

يساهم دقيق القمح في تفتيح لون البشرة، وترطيبها، وزيادة نضارتها بالإضافة إلى حمايتها من الترهل والتجاعيد. وهو علاج فعّال للبشرة الدهنيّة كونه يعالج حب الشباب، والكلف، والبثور.

• الكركم

إن الفوائد التي تؤمّنها بودرة الكركم للبشرة عديدة جداً، فهي تكسبها التوهج والبريق الطبيعيين نظراً لاحتوائها على مضادات للأكسدة والالتهاب. وهي تؤخّر ظهور علامات الشيخوخة وتحمي البشرة من البقع الداكنة، كما تعزّز إنتاج الكولاجين وتعالج الجروح وآثار الندبات في حال وجودها.

• عصير الليمون

يتميّز عصير الليمون بغناه بأحماض الألفا هيدروكسي التي تساهم في تقشير البشرة وإزالة الخلايا الميتة عن سطحها. وهو يساهم في التحفيز على نموّ خلايا جديدة ويعمل على تنظيف مسام البشرة كما يحافظ على مرونة الجلد.

• الزبادي

يحافظ الزبادي على نضارة وصحة البشرة، كما أنه يتمتع بمفعول مضاد للشيخوخة بفضل احتوائه على حمض اللكتيك. وهو ينعّم البشرة، ويعالج الخطوط الدقيقة والبقع الداكنة بفضل قدرته على تفتيح لون الجلد.

• ماء الورد

يساهم ماء الورد في تهدئة البشرة، وإنعاشها، وترطيبها وحمايتها من الالتهابات، وإكسابها النضارة والحيوية.


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